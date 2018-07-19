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منوعات

مؤسس فرقة بينك فلويد يرفع علم فلسطين في حفل بإيطاليا.. صور

الخميس 19/يوليه/2018 - 09:31 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة رفع نجم الروك البريطاني ومؤسس فرقة "بينك فلويد" الشهيرة، روجر ووترز، لعلم فلسطين أثناء إحياء حفل له بالعاصمة الإيطالية، روما، وذلك تضامنًا مع القضية الفلسطينية.

ويعتبر ووترز من أشهر وأبرز المدافعين عن القضية الفلسطينية والمناهضين للاحتلال الإسرائيلي، إذ أنه شارك في كتابة وغناء عدة أعمال فنية يعرب خلالها عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، في حين اتهمته إسرائيل بمعاداة السامية.

ومن أشهر هذه الأعمال أغنية palestine is my home، التي يتحدث فيها عن معاناة الشعب الفلسطيني، وأن فلسطين هي موطنه ودياره الذي يتمنى أن يعود إليها يومًا ما.
مؤسس فرقة بينك فلويد يرفع علم فلسطين في حفل بإيطاليا.. صور

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