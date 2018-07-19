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اقتصاد

نوفاتك الروسية في محادثات مع الصين بشأن مشروع غاز مسال

الخميس 19/يوليه/2018 - 09:35 ص
صدى البلد
رويترز
نقلت وكالة تاس للأنباء عن ليونيد ميخيلسون الرئيس التنفيذي لشركة نوفاتك الروسية لإنتاج الغاز الطبيعي قوله اليوم الخميس إن الشركة تجري محادثات مع مؤسسة النفط الوطنية الصينية (سي.إن.بي.سي) وصندوق طريق الحرير بشأن المشاركة في محطة القطب الشمالي 2 للغاز الطبيعي المسال.

ونسبت الوكالة إلى ميخيلسون قوله إن نوفاتك تأمل في إتمام المحادثات في المستقبل القريب لكي "تتخذ قرارا استثماريا رسميا بخصوص هذا المشروع بحلول منتصف 2019".

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