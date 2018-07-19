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سيارات

سيولة مرورية على جميع المحاور بالجيزة.. فيديو

الخميس 19/يوليه/2018 - 09:41 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
آيات أحمد
أفاد العقيد وائل طاهر، مدير إدارة التخطيط بمرور الجيزة، بأن الحالة المرورية عادية وهادئة صباح اليوم، لافتًا إلى أن كوبرى أكتوبر يشهد سيولة مرورية فى الاتجاهين، بالإضافة إلى السيولة المرورية أعلى كوبرى الجلاء.

وأضاف "طاهر"، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن كوبرى 15 مايو ونفق الأزهر يعملان بشكل جيد، بالإضافة إلى كوبرى عباس وكوبرى الجامعة.

ونوه بأن الطريق الدائرى ومحور صفط يشهدان سيولة مرورية، بالإضافة إلى ميدان لبنان وميدان سفنكس.

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