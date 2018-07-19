طرح أذون خزانة بقيمة 16 مليارا و750 مليون جنيه اليوم

يطرح البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 16 مليارا و750 مليون جنيه؛ لسد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات.



ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول نحو ٨.٢٥٠ مليارات جنيه، لأجل 182 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 8.500 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.



وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية، عبر طرح أدوات دين «سندات وأذون خزانة»، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات.