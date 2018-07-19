ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

طرح أذون خزانة بقيمة 16 مليارا و750 مليون جنيه اليوم

الخميس 19/يوليه/2018 - 09:44 ص
صدى البلد
محمد يحيي
يطرح البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 16 مليارا و750 مليون جنيه؛ لسد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات.

ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول نحو ٨.٢٥٠ مليارات جنيه، لأجل 182 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 8.500 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.

وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية، عبر طرح أدوات دين «سندات وأذون خزانة»، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات.

ترشيحاتنا

تعرف على حكم من ترك سنة الأضحية وهو مستطيع

3 دول عربية تحرمها ألمانيا من اللجوء إليها

عراك دموي على تربية الأطفال داخل عربة مترو ..شاهد

تعرف على إيرادات أفلام عيد الفطر بعد 5 أسابيع عرض

تنسيق الجامعات 2018.. يوم حافل لطلاب الثانوية العامة منح زويل والقاهرة للأوائل والمرحلة الأولى بالمنتصف ومفاجأة لطلاب سيناء

تحذيرات من زلزال سيضرب إسرائيل يقتل ويصيب أكثر من 50 ألف شخص

آمنة نصير تطالب برفع الدعم عن المولود الرابع بدلا من الثالث

ترامب: شعب الجبل الأسود عدواني وغضبه سيقود للحرب العالمية الثالثة

مصير السومة بمعسكر أهلي جدة يتأجل

شاهد.. محمد صلاح يشارك جمهوره بصورة جديدة من إجازته

فيديو جراف.. كيف تحجز شقة بالعاصمة الجديدة

النواب العرب بالكنيست يمزقون قانون الدولة القومية.. ويلقونه في وجه نتنياهو.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم نجوم الفن من زمن السبعينيات بأحد فنادق القاهرة

الحرائق تلتهم غابات السويد.. صور

أطفال كهف تايلاند في أول ظهور : نجونا بمعجزة.. فيديو وصور

الحاجة سعدية ضحية العمرة تصل مطار القاهرة ..فيديو و صور

ننفرد بتفاصيل جديدة عن تابوت الإسكندرية

فيديو

رشا مجدي تكشف سبب الضجة العالمية حول تابوت الإسكندرية الأثري.. فيديو
المرور: إعادة فتح مطلع الدائري من ناحية طريق السويس.. فيديو
النواب العرب بالكنيست يمزقون قانون الدولة القومية.. ويلقونه في وجه نتنياهو.. فيديو
هند النعسانى: يوميا كشف أثري جديد لا نحسن استغلاله.. فيديو
فيديو جراف.. كيف تحجز شقة بالعاصمة الجديدة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟