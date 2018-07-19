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شاهد.. تمارين الكارديو لحرق الدهون الزائدة فى أسرع وقت

الخميس 19/يوليه/2018 - 09:43 ص
لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
آيات أحمد
عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، فقرة رياضية ومجموعة تمارين الكارديو لحرق الدهون الزائدة فى أسرع وقت.

وقدم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة، مجموعة من التمارين الرياضية والنصائح للتغذية السليمة أثناء اليوم وتمارين لزيادة حرق الدهون.

كان برنامج "صباح البلد" قد استحدث مؤخرًا بعض الفقرات الجديدة والمتنوعة، التي تهم المواطن المصري بجميع فئاته وأعماره من تحليلات سياسية ومتابعات إخبارية، إلى فقرات ترفيهية متنوعة للأسرة المصرية، من أبرزها "الفقرة الرياضية"، التي تقدّم يوميًا في الساعة الثامنة صباحًا.

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