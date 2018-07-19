الرقابة المالية تعقد ندوة التثقيف المالي بساقية الصاوي.. الثلاثاء

يفتتح المستشار خالد النشار- نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور محمد عبدالمنعم الصاوى وزير الثقافة الأسبق، ومؤسس ساقية الصاوي، الثلاثاء المقبل، ندوة عن التثقيف المالى بالأدوات المالية غير المصرفية بساقية الصاوى.



وتمثل إحدى فعاليات مبادرة الهيئة للشمول المالى من خلال نشر الوعى بالأنشطة المالية غير المصرفية، ويستعرض نخبة من المتخصصين نبذة عن الأنشطة المالية غير المصرفية "سوق مال - تأمين - تمويل عقارى - تأجير تمويلى - تخصيم - التمويل متناهى الصغر".