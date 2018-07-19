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ابدأ يومك على أنغام السمسمية فى صباح البلد

الخميس 19/يوليه/2018 - 09:48 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قدم برنامج "صباح البلد" الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الخميس، فقرة لكل عشاق فن السمسمية التي تشتهر به مدن القناة، تقدمها الإعلامية لميس سلامة وتستضيف فيها فرقة السمسمية بمحافظة الإسماعيلية.

ويترأس تحرير برنامج "صباح البلد" الكاتب الصحفى احمد حمدى ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المنوعة وحالة المرور فى شوارع وميادين مصر وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالاضافة الى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض اهم الاخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية.

كما يقدم البرنامج أيضا فقرة طبية يومية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى.

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