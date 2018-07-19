نجم يوفنتوس على أعتاب تشيلسي

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب نادي تشيلسي الإنجليزي، من تعزيز صفوفه من نظيره يوفنتوس الإيطالي دانييلي روجاني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وذكر موقع "فوتبول إيطاليا"، أن تشيلسي تقدم في مفاوضاته مع يوفنتوس، ووكيل أعمال المدافع دانييلي روجاني، تمهيدًا لضمه بداية من الموسم الجديد.



وأضاف الموقع، أن اللاعب وافق على الانضمام للبلوز، بعقد لمدة 5 سنوات، موضحًا أن عملية انتقال اللاعب، قد تتم مقابل 50 مليون يورو.



وتابع، أن روجاني سيحصل على راتب سنوي يقدر بـ 4 ملايين يورو، ومن المتوقع أن يجري الكشف الطبي خلال يومين في البلوز.