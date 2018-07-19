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انطلاق برنامج الحوسبة بدون حاسب للأطفال بجامعة الإسكندرية.. صور

الخميس 19/يوليه/2018 - 11:17 ص
برنامـج الحوسبة
برنامـج "الحوسبة بدون حاسب" للأطفال
أحمد عبد العزيز
شهـد الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندريـة، فعاليـات برنامـج "الحوسبة بدون حاسب" للأطفال من سن 7 إلى 12 سنة التي ينظمها مركز الإبداع الهندسي (I Club)، بكلية الهندسة بالتعاون مع المركز الهندسي للخدمة العامة ووحدة الحساب العلمى بالكلية وتستضيفه المكتبة المركزية بالكلية.

وبحسب بيان، اليوم الخميس، يهدف البرنامج إلى تأهيل المشاركين من الأطفال بالدورات التدريبية للمشاركة في الأولمبياد المصرية للمعلومات والمسابقة الدولية للمعلوماتية والتفكير الحسابي (القندس) والعديد من المسابقات الدولية، والتي يشارك بها أكثر من 50 دولة ومليون ونصف طالب حول العالم.

وتفقد رئيس الجامعة وحدة الحسابات المركزية بالكلية لتجميع حسابات كليات الهندسة والزراعة والعلوم، والتي بدأ العمل بها في الأسبوع الأول من هذا الشهر وتعمل ببرنامج محاسبي موحد يتوافق مع برنامج الموازنة العامة للدولة.
انطلاق برنامج الحوسبة بدون حاسب للأطفال بجامعة الإسكندرية.. صور
انطلاق برنامج الحوسبة بدون حاسب للأطفال بجامعة الإسكندرية.. صور
انطلاق برنامج الحوسبة بدون حاسب للأطفال بجامعة الإسكندرية.. صور

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