جامعة الإسكندرية تعلن الانتهاء من دليل الدراسات العليا

أعلن الدكتور مختار يوسف، نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا، الانتهاء من إعداد "دليل الدراسات العليا لجامعة الاسكندرية"، مؤكدا أن هذا الدليل يعد "دستورا" بين الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا.



وأوضح "يوسف"، خلال جلسه مجلس الدرسات العليا والبحوث، اليوم،، أن هذا الدليل سينطوي على القرارات المنظمة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، وملحقات اللائحة العامة الموحدة للدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة، ومراحل إجراءات وآليات العمل بالرداسات العليا والبحوث والنماذج اللازمة، وشروط مقترح الخطة البحثية وكتابة الرسائل العلمية ومشروع الدبلومة.



وفي سياق أخر قدم المجلس التهنئة إلى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية من أكاديمية البحث العلمي في مجال العلوم الطبية والعلوم الزراعية والعلوم الأساسية ، و المجلس الأعلى للثقافة.



وأكد المجلس على أن الجامعة لا تألوا جهدا في تقديم يد العون و الدعم لكافة المتقدمين للحصول على الجوائز من خلال اللجنة العليا للجوائز، حيث تغدو اللجنة بمثابة Technical Support لهم، وقد أسهم عمل اللجنة في حصد الجامعة للكثير من الجوائز في شتى المجالات.