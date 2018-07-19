انفجار خط صرف صحى بشبين القناطر .. صور

نجحت الأجهزة المعنية بمجلس مدينة شبين القناطر من السيطرة على انفجار وقع بأحد خطوط الصرف الصحى بعزبة بدر ما أدى إلى غرق الشوارع.



تلقى محمد الحسينى رئيس مدينة شبين القناطر بلاغا بحدوث عطل مفاجئ فى أحد خطوط الصرف الصحى بعزبة بدر بجوار الموقف العمومي للسيارات وغرق الشوارع بالمياه.



وعلى الفور تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وتم الدفع بالمختصين لإصلاح العطل وشفط المياه الناتجة عن العطل بواسطة سيارات مجلس المدينة.

