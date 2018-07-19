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رياضة

يوسف يعدد مكاسب مباراة تاونشيب

الخميس 19/يوليه/2018 - 10:43 ص
صدى البلد
عبدالحكيم أبو علم
أكد محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الفريق حقق العديد من المكاسب فى مباراة تاونشيب الأولى والتى حسمها بثلاثة أهداف نظيفة أهمها عودة أمل التأهل لدور الثمانية لدورى أبطال إفريقيا بعد الوصول للنقطة الرابعة والمركز الثانى فى المجموعة الأولى خلف الترجى المتصدر بسبع نقاط، بجانب البداية الجيدة للجهاز الفنى خاصة كارتيرون الذى لاقى قبولا لدى الجماهير الحمراء وبدأت الثقة تدخل علاقته بهم.

وأوضح أن الفريق كسب أيضًا من الفوز على بطل بتسوانا عودة المغربى وليد ازارو لمستواه المعهود وتسجيله لهدف وصناعة آخر بجانب مدافع قوى وهو ساليف كوليبالى الذى قدم مستوى جيدا ولم يتأثر بكل الاجواء المحيطة به، وشدد المدرب العام على أن الفريق الأحمر نجح بامتياز ولا ننسى أنها المباراة الأولى فى الموسم الجديد ولا نريد تضخيم الأمور.

وقال يوسف إن الجهاز الفنى نجح فى التعامل مع الظروف التى تسلم فيها المهمة بداية من خوض فترة الإعداد الأولى دون الدوليين، لوجدهم فى معسكر المنتخب، بجانب تأخر انضمامهم أيضا إلى معسكر كرواتيا الذى افتقد الفريق أيضا فيه لجهود مروان محسن، حيث اكتملت الصفوف تماما للمرة الأولى فى أول مران بالقاهرة عقب العودة من كرواتيا وذلك بانضمام ساليف كوليبالى ومروان محسن. 

وأشار يوسف إلى أن القادم سيكون أفضل، خاصة فى ظل رغبة الجميع مواصلة مشوار إفريقيا بنجاح لتحقيق اللقب من جديد والتأهل إلى مونديال الأندية.

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