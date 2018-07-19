لليوم الثاني.. جديد طب القلب في مؤتمر بهيئة قناة السويس

بدأت صباح اليوم، فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر السنوي الخامس لطب القلب لمستشفيات هيئة قناة السويس بفندق توليب الإسماعيلية.



وافتتح الفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس جلسات المؤتمر نائبا عن الفريق مُهاب مميش رئيس الهيئة، حيث رحب بضيوف المؤتمر من كبار أطباء جراحة القلب والأوعية الدموية في مصر، ناقلًا لهم تحيات الفريق رئيس الهيئة وتمنياته بنجاح المؤتمر، وأن يؤتي بثماره المرجوة.



وأكد ربيع أن هيئة قناة السويس تحرص دائمًا على رعاية المؤتمرات العلمية والأنشطة البحثية في المجال الطبي، وذلك من خلال مستشفيات هيئة قناة السويس، بما ينعكس على تحسين أداء مستشفيات الهيئة ويرفع من جودة الخدمة المقدمة لأبناء الهيئة ومدن القناة بصورة عامة. وأشاد نائب رئيس الهيئة بالدور الذي يلعبه المؤتمر الذي ترعاه الهيئة بصورة سنوية في الارتقاء بصحة القلب في مصر، وهو ما يدفع الهيئة لتوفير كافة الدعم والتسهيلات اللازمة لنجاح المؤتمر خلال عامه الخامس على التوالي.



من جانبه توجه المحاسب عاطف جرجس، مدير إدارة الخدمات والمشرف العام على المؤتمر، بالشكر للفريق مُهاب مميش على رعايته المستمرة للمؤتمر وحرصه على توفير كافة سبل نجاحه، وذلك بالتكامل مع المؤسسات الطبية ومستشفيات وزارة الصحة ليخرج المؤتمر بهذا الشكل المشرف وقوته المعهودة.



واستعرض مدير إدارة الخدمات أبرز التطورات التي شهدتها منظومة الرعاية الصحة بالهيئة، والتي شهدت نهضة كبيرة خلال الآونة الأخيرة، حيث تعكف الهيئة حاليًا على إنشاء وتنفيذ مستشفيات جديدة بمستوى عالمي لتنضم لدعائم نجاح الهيئة في تقديم خدمة طبية لائقة، وذلك من خلال مستشفى بمدينة الإسماعيلية بطاقة 700 سرير، وأخرى بمدينة بورسعيد بطاقة 170 سرير وكذلك بمدينة السويس بطاقة 170 سرير.



كما كشف عن أن الهيئة اقتربت من الانتهاء من تنفيذ وحدة آلام الصدر "Chest pain unit" وتهدف هذه الوحدة المتطورة للتعامل مع كافة مسببات آلام الصدر والقلب، حيث تحتوي على عدد من الوحدات الفرعية، وهي عيادات قلب متخصصة، ووحدات قياسات قلب متطورة، ووحدة قسطرة قلب حديثة، ووحدة إعادة تأهيل عضلة القلب، وغرف عمليات القلب المفتوح، و12 سرير عناية مركزة للقلب، موجهًا الشكر لقيادة الهيئة على الاهتمام والمتابعة الدورية لمراحل إنشاء الوحدة، والحرص على تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة.



وأشار إلى أن الهيئة ساهمت في تنفيذ الحملة القومية لمكافحة "فيروس C" وذلك من خلال إنشاء مركز مكافحة الفيروسات الكبدية لخدمة أبناء الإسماعيلية، كما حظى ذوي القدرات الخاصة باهتمام الهيئة وذلك من خلال إنشاء مركز رعاية ذوي القدرات الخاصة بمدينة الإسماعيلية، فيما يتم العمل حاليًا على إنشاء مركز مماثل بمدينة بورسعيد وآخر بمدينة بور توفيق.



وفي ذات الإطار ألقى الدكتور صفوت الرفاعي، رئيس المؤتمر ومدير مستشفى هيئة قناة السويس، الضوء على تاريخ مستشفى هيئة قناة السويس بنمرة 6، متوجهًا بالشكر للفريق مُهاب مميش على اهتمامه بتطوير المنظومة الطبية لمستشفيات الهيئة، وحرصه على توفير أفضل خدمة طبية لأبناء الهيئة ومدن القناة.



وأعربت الدكتورة جميلة نصر، نائب رئيس المؤتمر، عن تقديرها لوجود مثل هذه الكوكبة من أبرز أطباء القلب والأوعية الدموية في مصر، وهو ما يسمح بتبادل الرؤى والخبرات بين أطباء مصر مما يعود بالنفع على كل منهم.



وأوضحت أن عقد المؤتمر خلال هذا العام يتوافق مع التوجه العام للدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بوضع ملف صحة المواطن في صدارة أجندة الأولويات.



وأشار الدكتور خيري عبدالدايم، نقيب الأطباء الأسبق، ورئيس المجلس العلمي لزمالة القلب المصرية، في كلمته إلى حرصه على حضور فعاليات المؤتمر هذا العام، يأتي لما شهده خلال الدورات السابقة للمؤتمر من جلسات وورش عمل متميزة تناقش كل ما هو جديد في مجال طب القلب والأوعية الدموية.



وفي ختام الجلسة، كرم الفريق أسامة ربيع نائب رئيس الهيئة عددا من رموز طب جراحات القلب والأوعية الدموية في مصر، وهم الدكتور محمد صبحي أستاذ القلب بجامعة الإسكندرية ورئيس قسم القلب سابقًا، والأستاذ الدكتور حسام قنديل أستاذ ورئيس قسم القلب بكلية الطب بجامعة القاهرة، والدكتورة منى أبو السعود أستاذ القلب بكلية الطب بجامعة عين شمس، وتكريم خاص لاسم العالم الجليل الأستاذ الدكتور أنور بلبع أستاذ جراحة القلب بكلية الطب بجامعة القاهرة الذي وافته المنية قبل أيام من المؤتمر وتسلمه الأستاذ الدكتور سعيد عبدالعزيز أستاذ جراحة القلب بالقصر العيني واستشاري جراحة القلب لهيئة قناة السويس.



كما قام الدكتور صفوت الرفاعي بصفته رئيس المؤتمر بتقديم درع المؤتمر للفريق أسامة ربيع نائب رئيس الهيئة، كما قدم درعًا آخر للمحاسب عاطف جرجس مدير إدارة الخدمات.



أعقب ذلك توالي جلسات المؤتمر، والتي ركزت على عدد من القضايا التي تهم طب القلب، حيث ناقشت الجلسة الأولى طرق وآليات الوقاية من أمراض القلب، فيما استعرضت الجلسة الثانية كل ما هو جديد في علاج ضغط الدم المرتفع، كما استهدفت الجلسة الثالثة إحداث التكامل مع منظومة المؤتمرات الطبية ذات الصلة في مجال التخصص وذلك من خلال مناقشة نتائج وتوصيات مؤتمر الإسكندرية للقلب، وتناول متحدثو الجلسة الرابعة أعراض قصور وظائف عضلة القلب وكيفية التعامل مع حالات الفشل القلبي الحاد.



كما تشارك الأطباء المشاركون في الجلسة الخامسة في مناقشة مجموعة من الحالات المعقدة التي تم تسجيلها لحالات قسطرة على شرايين القلب بوحدة قسطرة القلب بمستشفى هيئة قناة السويس، بينما تطرقت الجلسة السادسة لأهمية الكشف المبكر لخلل وظائف البطين الأيسر للقلب في مسيرة العلاج.