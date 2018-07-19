سعر الدولار والعملات الاجنبية والعربية فى اليوم

تراجعت اليوم الخميس، أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه في تعاملات، اليوم الخميس؛ ليسجل نحو 17.8436 جنيه للشراء، 17.9436 جنيه للبيع.





وبلغ سعر اليورو نحو 20.7450 جنيه للشراء، 20.8630 جنيه للبيع بانخفاض 14 قرشاً.





وسجّل الجنيه الإسترليني نحو 23.2734 جنيه للشراء، 23.4110 جنيه للبيع، بانخفاض ١٥ قرشًا، في حين سجل الفرنك السويسري نحو 17.8525 جنيه للشراء، 17.9544 جنيه للبيع بانخفاض 9 قروش.





وبلغ متوسط سعر اليوان الصيني نحو 2.6540 جنيه للشراء، 2.6711 جنيه للبيع بانخفاض قرش.





وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، في تعاملات، اليوم الخميس، استقرار أسعار العملات العربية مقابل الجنيه، وسجّل الريـال السعودي نحو 4.7553 جنيه للشراء، و4.7821 جنيه للبيع.





وسجّل الدينار الكويتي نحو 58.9156 جنيه للشراء، و59.3184 جنيه للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.8549 جنيه للشراء، و4.8830 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الأردني نحو 25.0676 جنيه للشراء، و25.2849 جنيه للبيع.



