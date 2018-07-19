ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

سعر الدولار والعملات الاجنبية والعربية فى اليوم

الخميس 19/يوليه/2018 - 10:46 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
تراجعت اليوم الخميس، أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه في تعاملات، اليوم الخميس؛ ليسجل نحو 17.8436 جنيه للشراء، 17.9436 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو نحو 20.7450 جنيه للشراء، 20.8630 جنيه للبيع بانخفاض 14 قرشاً.

وسجّل الجنيه الإسترليني نحو 23.2734 جنيه للشراء، 23.4110 جنيه للبيع، بانخفاض ١٥ قرشًا، في حين سجل الفرنك السويسري نحو 17.8525 جنيه للشراء، 17.9544 جنيه للبيع بانخفاض 9 قروش.

وبلغ متوسط سعر اليوان الصيني نحو 2.6540 جنيه للشراء، 2.6711 جنيه للبيع بانخفاض قرش.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، في تعاملات، اليوم الخميس، استقرار أسعار العملات العربية مقابل الجنيه، وسجّل الريـال السعودي نحو 4.7553 جنيه للشراء، و4.7821 جنيه للبيع.

وسجّل الدينار الكويتي نحو 58.9156 جنيه للشراء، و59.3184 جنيه للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.8549 جنيه للشراء، و4.8830 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الأردني نحو 25.0676 جنيه للشراء، و25.2849 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريـال العماني نحو 46.2261 جنيه للشراء، و46.5649 جنيه للبيع.

ترشيحاتنا

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو

تامر حسني يقترب من المليون الخامس بـ عيش بشوقك

الموساد ينشر اتفاق بوتين وترامب حول المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا

بريطانيا: البلدان العربية تحتاج شخصيات مثل مانديلا لوقف العنف والدم

مصرع وإصابة 16 في حادث تصادم علي طريق "البلاشون-بلبيس" بالشرقية

يوسف يعدد مكاسب مباراة تاونشيب

برشلونة يحدد ثمن التخلي عن سيليسين

مصرع ربة منزل لدغها ثعبان بالمنوفية

تعرف على حكم من ترك سنة الأضحية وهو مستطيع

عراك دموي على تربية الأطفال داخل عربة مترو ..شاهد

لاعب جديد مرشح لمغادرة ريال مدريد

تعرف على إيرادات أفلام عيد الفطر بعد 5 أسابيع عرض

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمين مجلس الآثار يكشف حقيقة لعنة تابوت الإسكندرية..صور

جبل المدورة أيقونة سياحية عمرها 45 مليون عامً.. صور

تكريم نجوم الفن من زمن السبعينيات بأحد فنادق القاهرة

20 صورة من لقاء الحاجة سعدية بـ أسرتها فى مطار القاهرة

الحرائق تلتهم غابات السويد.. صور

فيديو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة والمحافظات.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
قمة مصرية سودانية بالخرطوم يتصدر نشرة أخبار صباح البلد..فيديو
رشا مجدي تكشف سبب الضجة العالمية حول تابوت الإسكندرية الأثري.. فيديو
المرور: إعادة فتح مطلع الدائري من ناحية طريق السويس.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟