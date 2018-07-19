مايلي سايرس تنفصل عن ليام هيمسورث

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها عن ان المغنية الامريكي مايلي سايري انفصلت عن النجم الاسترالي ليام هيمسورث بعد علاقة بدأت عام 2009 وشهدت على انفصال وعودة لعدة مرات.



وقالت الصحيفة البريطانية ان ليام انفصل عن مايلي لانها لا ترغب في الزواج او الانجاب في الوقت الذي يريد فيه تكوين أسرة، لافتة الى ان اسرة ليام طالبته من قبل ترك مايلي ولكنه رفض وقتها ولكنه الان يشعر انه احمق لانه لم يستمع لنصيحة والدته.



ولفتت "ديلي ميل " الى ان مايلي ترى ان زواج ليس ضمن اولويتها بالرغم من أن الثنائي الشهير كانا على وشك التحضير لحفل زفافهما.



وكانت الشكوك حول انفصال مايلي و ليام بدأت عندما قامت المغنية الامريكية بحذف جميع صورها من انستجرام قبل اسبوع.