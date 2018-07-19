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محافظات

وزير القوى العاملة يصل الشرقية

الخميس 19/يوليه/2018 - 11:00 ص
وصول وزير القوي العاملة
وصول وزير القوي العاملة ديوان عام محافظة الشرقية
محمد الطحاوي -وائل شاهين
استقبل اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية "محمد سعفان" وزير القوى العاملة، وذلك بمكتبة بديوان عام المحافظة، للمشاركة في ختام فعاليات المرحلة الثالثة لمبادرة "مصر بكم أجمل" لذوي الاحتياجات الخاصة، وتسليم عقود عمل بالقطاع الخاص لمتحدي الإعاقة، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

الجدير بالذكر أن مبادرة مصر بكم أجمل تأتي في إطار تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص عمل باعتبار أن عام 2018 عام ذوي القدرات الخاصة وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

ومن المقرر أن تشهد الاحتفالية توزيع 25 عقد عمل بالقطاع الخاص لمتحدي الإعاقة من أبناء المحافظة "خارج المبادرة " بالإضافة إلى توزيع 16 عقد عمل بالقطاع الخاص للمتدربين من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمرحلة الثالثة لمبادرة مصر بكم أجمل.

كما ستشهد الاحتفالية تكريم اللجنة التنظيمية للمبادرة، والتي تتكون من فريق عمل وزارة القوى العاملة ومديرية القوى العاملة.

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