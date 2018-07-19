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اقتصاد

غرفة الجلود تنظم دورة تدريبية لاعضائها بجامعة حلوان

الخميس 19/يوليه/2018 - 10:51 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
تنظم غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات بالتعاون مع قسم الصناعات الجلدية التابع لكلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان، دورة تدريبية فى تصنيع المنتجات الجلدية بدءا من يوم السبت المقبل ولمدة 3 أسابيع.

وتتضمن الدورة التدريبية أحدث الطرق فى صناعة المنتجات الجلدية وتحديدا "الحزام والمحفظة"، على أن يتم منح المتدربين شهادات معتمدة من الجامعة، والتى تؤهل المتدرب للعمل بالمصانع المتخصصة فى هذا المجال.

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