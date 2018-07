موعد جديد لصدور فيلم once upon a time in Hollywood

مصطفى فيصل ذكر موقع "هوليوود ريبورتر" أن شركة "سونى" المنتجة لفيلم "once upon a time in Hollywood"، قررت عرض الفيلم فى 26 يوليو 2019 بدلًا من 9 أغسطس 2019، فالفيلم كان مقرر عرضه فى 9 أغسطس حيث ذكرى مرور 50 عاما على جريمة قتل الممثلة شارون تيت.



وقالت مصادر من داخل الاستديو إن تاريخ إصدار الفيلم لم يتغير بسبب الذكرى السنوية، ولكن لأسباب تجارية، فصدور الفيلم فى أواخر يوليو يعطي الفيلم فترة أطول للعرض فى السينمات فى موسم الصيف.



الفيلم من كتابة وإخراج كوينتن تارانتينو ويدور أحداثه فى لوس انجلوس فى عام 1969 فى فترة وجود "الهيبز" فى هوليوود ويحكى عن جريمة قتل الممثلة شارون تيت ورفاقها على يد عائلة تشارلز مانسون.



الشخصيتان الرئيسيتان فى الفيلم هما ريك دالتون (ليوناردو ديكابيرو)، وكليف بوث (براد بيت)، وكلاهما ممثلان يكافحان لصنع مكانة لهم فى هوليوود، وريك دالتون جار الممثلة شارون تيت.



الفيلم من بطولة ليوناردو ديكابيرو وبراد بيت وداكوتا فانينغ، لوك بيري وداميان إميل هيرش، كليفتون كولينز جونيور، كيث جيفرسون، نيكولاس هاموند، مارغوت روبي، بيرت رينولدز، تيموثي أوليفانت، كيرت راسل، مايكل مادسن وتيم روث.