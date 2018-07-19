خريجى الأزهر: الجيش المصري كسر شوكة الإرهاب في ملحمة العملية الشاملة

دعت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر، إلى تضافر جهود جميع المؤسسات لتحقيق التنمية فى سيناء، لمساندة المجهودات الضخمة التي تبذلها الدولة على مختلف الأصعدة.



وأشادت المنظمة، فى بيان لها، اليوم، بالعمليات الأمنية التى قام بها الجيش المصري وإحباط المخططات الإرهابية من جانب التكفيريين، التى استهدفت أمن واستقرار البلاد، مؤكدة أن الضربات الأمنية التى استهدفت العناصر الإرهابية والمتطرفة، أجهضت مخططات النيل من مؤسسات الدولة وتنفيذ سلسلة أعمال تخريبية فى سيناء، كرد فعل على النجاحات الأمنية التى تحققها الأجهزة الأمنية.



وأكدت المنظمة فى بيانها ، أن الضربات الاستباقية التى تقوم بها القوات المسلحة والشرطة ساهمت بشكل كبير فى حماية البلاد من أعمال تخريبية كبرى، وأن هذه الجهود الطيبة نجحت فى حفظ الأمن الداخلى.



وأوضحت منظمة خريجى الأزهر، أن العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018" نجحت فى القضاء على الإرهاب واقتلاع العناصر الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار مصر وطهرت المناطق التى توجد فيها العناصر الإرهابية ، مؤكدة أن القوات المسلحة المصرية كسرت ظهر الإرهاب فى سيناء، وخلص العالم من شروره في أعظم ملحمة عسكرية خاضها الجيش والشعب، وقدم فيها تضحيات جسام من أبنائه وثرواته.