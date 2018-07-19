مدينة زويل: معاهدنا البحثية أنتجت 550 بحثا و12 براءة اختراع

أكد الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، أن مدينة زويل تعمل على مواكبة كل ما هو جديد على صعيد العلم الحديث وذلك من خلال البرامج الأكاديمية الفريدة والعمل على الأبحاث العلمية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمجالات البحثية التطبيقية، والتي من شأنها المساعدة على مواجهة التحديات الاستراتيجية محليًا وإقليميًا ودوليًا.



وقال "صدقي" في بيان، اليوم الخميس: "تمكنت مدينة زويل من تخريج أول دفعة هذا العام في شهر يونيو الماضي والتي كان قوامها (230) خريجًا، والمعاهد البحثية التي أنتجت نحو (550) بحثا علميًا في مجلات بحثية عالميّة وإقليمية".



وذكر أنه "جرى تسجيل (12) براءة اختراع، والأكاديمية المستقبلية، ومركز الدراسات الاستراتيجي الذي يعمل على إيجاد حلول لكل المشاكل القومية، وهرم التكنولوجيا الذي سيعبر الفجوة بين التعليم والتطبيق العملي الصناعي".