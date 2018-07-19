ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

صحيفتان سعوديتان:قطر قامت بكل أنواع الإرهاب

الخميس 19/يوليه/2018 - 10:49 ص
صدى البلد
أ ش أ
واصلت صحيفتا "الرياض" و"عكاظ" السعوديتان، الصادرتان اليوم /الخميس/ هجومهما على النظام القطري وسياسته.. وأكدتا أنه نظام يدعم كل أنواع الإرهاب ويسعى لزعزعة الأنظمة العربية المستقرة.

فتحت عنوان (مليار الإرهاب) أشارت صحيفة "الرياض" - في افتتاحيتها - إلى أنه ليس كل الإرهاب مصاحبًا بعمل عسكري، فهناك الجريمة المنظمة العابرة للحدود القومية، الإرهاب برعاية الدول، الإرهاب ذو الميول القومية، الإرهاب الأيديولوجي، الإرهاب السياسي، والإرهاب الإعلامي الذي يدعو إلى ثقافة العنف وتكفير الآخر.

وقالت الصحيفة " إن قطر على الرغم من صغر حيزها الجغرافي وهزالة رؤيتها السياسية قامت بكل أنواع الإرهاب تلك عبر الدعم المباشر، أو عبر وسطاء".. مشيرة إلى أن حكامها الحاليين كتبوا فصولًا منه لا يمكن إلا أن تكون الأسوأ في تاريخها عبر انتهاجهم سياسات تؤخر ولا تقدم، فهم قد انتهجوا سياسة تسخير "المال السياسي" في أمور لا ناقة لهم فيها ولا جمل من أجل إثبات الوجود.

واختتمت "الرياض" - افتتاحيتها - مؤكدة أنه ليس عيبًا أن تكون دولة صغيرة تبحث عن موقع متقدم في المنظومة الدولية، ولكن العيب أن تحاول تلك الدولة عكس واقعها بتسخير إمكاناتها بأكملها من أجل البحث عن مكان أكبر من حجمها الجغرافي والسياسي.

من جانبها، قالت صحيفة "عكاظ " - في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان ( وثائق إدانة الدوحة ) - : "تكشف الأيام مع تواليها حجم الخبايا التي كان تنظيم الحمدين متسترا على أن تظهر للعلن، وحاول بكل جهده خلال 20 عاما أن يبرز صورة وردية له مخالفة لكل ما هو حقيقي في باطنه، رسخها في أذهان كثير من السذج وعديمي المعرفة ببواطن الأمور والأجندات الخفية التي يسعى هذا التنظيم الإرهابي أن يمررها بكل هدوء".
وأضافت الصحيفة ، أن ما تم اكتشافه حاليا أمام الرأي العام العربي والدولي من دعم الدوحة وتمويلها للإرهاب وجماعات العنف التي تسعى لزعزعة الأنظمة العربية المستقرة، كان صادما لكثير من الذين كانوا يجادلون العارفين بهذا النظام القطري، إذ كانت الحقائق أقوى من كل الفبركات والوقائع أوضح من الافتراءات والوثائق أصدق من التزييف".
واختتمت "عكاظ" افتتاحيتها بالقول "إن ما كشفته الوثائق الجديدة من تورط الدوحة في دعم المنظمات الإرهابية بمليار دولار من خلال المسرحية التي سميت بصفقة إطلاق المختطفين القطريين في العراق، يعبر بما لا يدع مجالا للشك عن مدى صدقية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وصوابية موقفها في مقاطعة قطر".

ترشيحاتنا

نكبة جديدة .. إسرائيل تقر قانون الدولة القومية للشعب اليهودي

المرور: إعادة فتح مطلع الدائري من ناحية طريق السويس.. فيديو

يوميات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي.. وليد فواز يعلن رسميا انفصاله النهائي عن مي سليم.. ومي سليم ترد: أحسنوا اختياركم.. وبسمة بوسيل تغازل تامر حسني

فيديو جراف.. كيف تحجز شقة بالعاصمة الجديدة

النواب العرب بالكنيست يمزقون قانون الدولة القومية.. ويلقونه في وجه نتنياهو.. فيديو

إسرائيل تستعد لمهاجمة إيران

شاهد.. مخلوق بحري يشبه الإنسان يثير الذعر في الصين

الأهلي يواجه الجونة وديا

الموساد ينشر اتفاق بوتين وترامب حول المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا

رشا مجدي تكشف سبب الضجة العالمية حول تابوت الإسكندرية الأثري.. فيديو

مصير السومة بمعسكر أهلي جدة يتأجل

شاهد... أول ظهور لطليقة معز مسعود بعد زواجه من شيري عادل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمين مجلس الآثار يكشف حقيقة لعنة تابوت الإسكندرية..صور

جبل المدورة أيقونة سياحية عمرها 45 مليون عامً.. صور

تكريم نجوم الفن من زمن السبعينيات بأحد فنادق القاهرة

20 صورة من لقاء الحاجة سعدية بـ أسرتها فى مطار القاهرة

الحرائق تلتهم غابات السويد.. صور

فيديو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة والمحافظات.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
قمة مصرية سودانية بالخرطوم يتصدر نشرة أخبار صباح البلد..فيديو
رشا مجدي تكشف سبب الضجة العالمية حول تابوت الإسكندرية الأثري.. فيديو
المرور: إعادة فتح مطلع الدائري من ناحية طريق السويس.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟