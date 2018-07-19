صحيفتان سعوديتان:قطر قامت بكل أنواع الإرهاب

واصلت صحيفتا "الرياض" و"عكاظ" السعوديتان، الصادرتان اليوم /الخميس/ هجومهما على النظام القطري وسياسته.. وأكدتا أنه نظام يدعم كل أنواع الإرهاب ويسعى لزعزعة الأنظمة العربية المستقرة.



فتحت عنوان (مليار الإرهاب) أشارت صحيفة "الرياض" - في افتتاحيتها - إلى أنه ليس كل الإرهاب مصاحبًا بعمل عسكري، فهناك الجريمة المنظمة العابرة للحدود القومية، الإرهاب برعاية الدول، الإرهاب ذو الميول القومية، الإرهاب الأيديولوجي، الإرهاب السياسي، والإرهاب الإعلامي الذي يدعو إلى ثقافة العنف وتكفير الآخر.



وقالت الصحيفة " إن قطر على الرغم من صغر حيزها الجغرافي وهزالة رؤيتها السياسية قامت بكل أنواع الإرهاب تلك عبر الدعم المباشر، أو عبر وسطاء".. مشيرة إلى أن حكامها الحاليين كتبوا فصولًا منه لا يمكن إلا أن تكون الأسوأ في تاريخها عبر انتهاجهم سياسات تؤخر ولا تقدم، فهم قد انتهجوا سياسة تسخير "المال السياسي" في أمور لا ناقة لهم فيها ولا جمل من أجل إثبات الوجود.



واختتمت "الرياض" - افتتاحيتها - مؤكدة أنه ليس عيبًا أن تكون دولة صغيرة تبحث عن موقع متقدم في المنظومة الدولية، ولكن العيب أن تحاول تلك الدولة عكس واقعها بتسخير إمكاناتها بأكملها من أجل البحث عن مكان أكبر من حجمها الجغرافي والسياسي.



من جانبها، قالت صحيفة "عكاظ " - في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان ( وثائق إدانة الدوحة ) - : "تكشف الأيام مع تواليها حجم الخبايا التي كان تنظيم الحمدين متسترا على أن تظهر للعلن، وحاول بكل جهده خلال 20 عاما أن يبرز صورة وردية له مخالفة لكل ما هو حقيقي في باطنه، رسخها في أذهان كثير من السذج وعديمي المعرفة ببواطن الأمور والأجندات الخفية التي يسعى هذا التنظيم الإرهابي أن يمررها بكل هدوء".

وأضافت الصحيفة ، أن ما تم اكتشافه حاليا أمام الرأي العام العربي والدولي من دعم الدوحة وتمويلها للإرهاب وجماعات العنف التي تسعى لزعزعة الأنظمة العربية المستقرة، كان صادما لكثير من الذين كانوا يجادلون العارفين بهذا النظام القطري، إذ كانت الحقائق أقوى من كل الفبركات والوقائع أوضح من الافتراءات والوثائق أصدق من التزييف".

واختتمت "عكاظ" افتتاحيتها بالقول "إن ما كشفته الوثائق الجديدة من تورط الدوحة في دعم المنظمات الإرهابية بمليار دولار من خلال المسرحية التي سميت بصفقة إطلاق المختطفين القطريين في العراق، يعبر بما لا يدع مجالا للشك عن مدى صدقية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وصوابية موقفها في مقاطعة قطر".