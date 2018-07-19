نتائج الأعمال تقود تحركات الأسهم الأوروبية صباحا

شهدت الأسهم الأوروبية حالة من الشد والجذب اليوم الخميس في الوقت الذي أثارت فيه نتائج الأعمال تقلبات حادة في أسعار أسهم شركات الإعلان والتكنولوجيا والصناعة.



ومع وصول موسم نتائج الأعمال إلى ذروته، حلق المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية عند أعلى مستوى في شهر الذي بلغه في الجلسة السابقة، مع تركيز المستثمرين على مجموعة متباينة من نتائج أعمال الشركات.



وشكل أكبر سهم في قطاع التكنولوجيا الأوروبي، وهو سهم شركة ساب للبرمجيات، أكبر ضغط على المؤشر الأوروبي بهبوطه 2.1 بالمئة ليتذيل المؤشر داكس الألماني بعدما أظهرت نتائج الشركة في الربع الثاني نموا أضعف من المتوقع في التراخيص.



وجاء سهم بوبليسيس الفرنسية للإعلانات من بين أكبر الخاسرين، حيث هوى 8.7 بالمئة بعد انخفاض غير متوقع في مبيعات الربع الثاني بسبب ضعف الأداء في وحدتها الأمريكية لاتصالات الرعاية الصحية. ونزل سهم منافستها البريطانية دبليو.بي.بي 2.7 بالمئة.



وتراجع سهم شركة يونيليفر البريطانية الهولندية العملاقة للسلع الاستهلاكية 0.4 بالمئة بعدما جاءت مبيعاتها في الربع الثاني دون التوقعات.



أما الأسهم الرابحة بعد إعلان نتائج الأعمال، فكان من بينها سهم إلياد الفرنسية للاتصالات الذي صعد 8.2 بالمئة بدعم من أنباء عن وصول الشركة إلى مليون مشترك في إيطاليا واستمرارها في تقديم خدمتها المنخفضة التكلفة.



ودفعت النتائج القوية أسهم شركات صناعية للصعود. فقد ارتفع سهم إيه.بي.بي السويسرية للهندسة 5.1 بالمئة بعدما فاقت أرباحها في الربع الثاني التوقعات، بينما زاد سهم إس.كيه.إف السويدية للآلات الصناعية 3.6 بالمئة.



وقدمت أسهم البنوك أكبر دعم للمؤشر، بفضل سهمي نورديا السويدي وساباديل الإسباني اللذين ارتفعا بعد إعلان النتائج.