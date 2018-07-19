السوفت بول تمنح طوكيو 2020 بداية رمزية

ستمنح مباراة في السوفت بول في فوكوشيما افتتاحا رمزيا لاولمبياد طوكيو 2020 بعدما أقرت اللجنة الاولمبية الدولية جدول المنافسات في اجتماعها في لوزان أمس الأربعاء.



وتبدأ منافسات السوفت بول وكرة القدم قبل يومين من حفل الافتتاح في 24 يوليو تموز بسبب عدد المباريات في هاتين الرياضتين. وكانت فوكوشيما من بين المناطق الأكثر تضررا في زلزال 2011.



وقال يوشيرو موري رئيس اللجنة المنظمة لاولمبياد طوكيو 2020 في بيان "بداية من مباراة سوفت بول في فوكوشيما قبل يومين من حفل الافتتاح وحتى سباق ماراثون الرجال في اليوم الأخير، ستقام 339 مسابقة في 33 رياضة وهو رقم قياسي على مدار أسبوعين".



ووسط مخاوف حول سلامة الرياضيين خلال سباق الماراثون، ستبدأ المنافسات في الصباح الباكر لتفادي درجات الحرارة العالية والرطوبة التي تتعرض لها العاصمة اليابانية في المعتاد خلال يوليو تموز.



وتتعرض اليابان حاليا لموجة حارة أدت إلى وفاة العشرات ودخول الآلاف المستشفى، مما أدى إلى مخاوف من مشاكل مشابهة عندما تنطلق الألعاب الاولمبية بعد عامين.



وسيقام ماراثون الرجال وفقا للتقاليد في اليوم الأخير للألعاب في التاسع من أغسطس آب بينما يقام سباق السيدات قبل أسبوع.



كما تقام منافسات الرجال في سباق الدراجات على الطرق في اليوم الأول من المنافسات، في مسار يمتد من طوكيو وحتى جبل فوجي، فيما تنطلق منافسات ركوب الأمواج في ظهورها الأول بالاولمبياد في نهاية الأسبوع الأول.



ولم تعلن بعد مواعيد منافسات السباحة والغطس.