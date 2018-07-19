بريطانيا: البلدان العربية تحتاج شخصيات مثل مانديلا لوقف العنف والدم

يحتفل العالم بمناسبة مرور مائة عام على ميلاد الزعيم الجنوب أفريقي الراحل #نيلسون_مانديلا رمز المقاومة السلمية كخيار بديل للعنف، والنضال العالمي من أجل التسامح والحريّة. بلدان عربية عديدة تعيش صراعات دموية تحتاج الى وجود شخصيات مثل مانديلا لتوقف العنف والدم عبر المصالحة والتسامح pic.twitter.com/oBpPR8KksS — Edwin Samuel (@EdwinSamuelUK) July 19, 2018

حرص إدوين صامويل، المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على إحياء الذكرى المئوية للمناضل الأفريقي نيلسون مانديلا.وغرد صامويل عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا: "يحتفل العالم بمناسبة مرور مائة عام على ميلاد الزعيم الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا رمز المقاومة السلمية كخيار بديل للعنف، والنضال العالمي من أجل التسامح والحريّة".وأشار إلى أن هناك بلدانًا عربية عديدة تعيش صراعات دموية تحتاج الى وجود شخصيات مثل مانديلا لتوقف العنف والدم عبر المصالحة والتسامح.جدير بالذكر أن المملكة المتحدة كرمت الزعيم والمناضل الأفريقي نيلسون مانديلا خلال الاحتفال بالذكرى المئوية لمولده من خلال رفع الستار عن نصب تذكاري له في وستمنستر آبي بلندن.