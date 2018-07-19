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حوادث

مصرع عامل سقط أثناء تركيب تندة لمصنع في حوش عيسى

الخميس 19/يوليه/2018 - 11:11 ص
صورة أرشيفية - مصرع
صورة أرشيفية - مصرع
جمالات الدمنهوري
لقي عامل معمار مصرعه إثر إصابته بجروح بالرأس ونزيف داخلى بالمخ والبطن، اليوم، الخميس، بعد أن اختل توازنه وسقط أرضا من أعلى السقالة أثناء قيامه بفك وتركيب تندة صاج من الخارج بمصنع الجوهرة للصناعات الغذائية الكائن بطريق حوش عيسى - دمنهور بدائرة المركز، وحدثت إصابته التي أودت بحياته.

اللواء علاء عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، تلقى بلاغا من مركز شرطة حوش عيسى يفيد بوصول المدعو "ع. ص"، 28 سنة، عامل معمار، مقيم شارع البطاط بقسم دمنهور، مصاب بجروح بالرأس ونزيف داخلى بالمخ، وتوفـى متأثرا بإصابته، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد في تقريره بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ والبطن ادعاء سقوط من أعلى، ولا توجد شبهة جنائية.

وبسؤال شقيق المتوفى "ح. ص"، 28 سنة، عامل معمار، مقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء قيام شقيقه المتوفى بفك وتركيب تندة صاج من الخارج بمصنع الجوهرة للصناعات الغذائية الكائن بطريق حوش عيسى - دمنهور بدائرة المركز، اختل توازنه وسقط أرضا من أعلى السقالة، وحدثت إصابته التي أودت بحياته، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وتحرر المحضر اللازم لمباشرة التحقيق.

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