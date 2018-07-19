ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون

الخميس 19/يوليه/2018 - 10:56 ص
السعودية تعترض صاروخا
السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون
وكالات
اعترض الدفاع الجوي السعودي، اليوم الخميس، صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه جازان.

وكانت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلنت أمس الأربعاء أن قوات الدفاع الجوي للتحالف اعترضت صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه نجران السعودية.

وأوضح مصدر مسئول في التحالف أن الصاروخ الباليستي أطلقته الميليشيات بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق الآهلة بالسكان في مدينة نجران.

وأكد أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراضه وتدميره، ولم تنتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات.

ترشيحاتنا

رشا مجدي تكشف سبب الضجة العالمية حول تابوت الإسكندرية الأثري.. فيديو

برشلونة يحدد ثمن التخلي عن سيليسين

ملامح ميلانيا ترامب تتبدل بعد مصافحة بوتين.. فيديو

مصرع ١٠ أشخاص وإصابة ٢٥آخرين فى حادث تصادم مروع بالمنيا .. صور

شاهد.. محمد صلاح يشارك جمهوره بصورة جديدة من إجازته

تعرف على إيرادات أفلام عيد الفطر بعد 5 أسابيع عرض

سعودي لم ينم منذ 30 عاما لهذا السبب

نجم يوفنتوس على أعتاب تشيلسي

7 فوائد لا تتوقعينها للقرفة.. أبرزها محاربة السرطان

خريجى الأزهر: الجيش المصري كسر شوكة الإرهاب في ملحمة العملية الشاملة

إسرائيل تستعد لمهاجمة إيران

الحكومة الفلسطينية تشكر مصر على جهودها لإنهاء الانقسام الأسود

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمين مجلس الآثار يكشف حقيقة لعنة تابوت الإسكندرية..صور

جبل المدورة أيقونة سياحية عمرها 45 مليون عامً.. صور

تكريم نجوم الفن من زمن السبعينيات بأحد فنادق القاهرة

20 صورة من لقاء الحاجة سعدية بـ أسرتها فى مطار القاهرة

الحرائق تلتهم غابات السويد.. صور

فيديو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة والمحافظات.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
قمة مصرية سودانية بالخرطوم يتصدر نشرة أخبار صباح البلد..فيديو
رشا مجدي تكشف سبب الضجة العالمية حول تابوت الإسكندرية الأثري.. فيديو
المرور: إعادة فتح مطلع الدائري من ناحية طريق السويس.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟