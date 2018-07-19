السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون

اعترض الدفاع الجوي السعودي، اليوم الخميس، صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه جازان.



وكانت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلنت أمس الأربعاء أن قوات الدفاع الجوي للتحالف اعترضت صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه نجران السعودية.



وأوضح مصدر مسئول في التحالف أن الصاروخ الباليستي أطلقته الميليشيات بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق الآهلة بالسكان في مدينة نجران.



وأكد أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراضه وتدميره، ولم تنتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات.