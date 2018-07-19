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حوادث

ضبط 553 مخالفة مرورية متنوعة بأسوان

الخميس 19/يوليه/2018 - 10:57 ص
صورة أرشيفية - مخالة
صورة أرشيفية - مخالة مرورية
شاذلى عبد الفتاح
شنت أجهزة الأمن بأسوان، حملة مرورية تحت إشراف اللواء فتح الله حسني مساعد وزير الداخلية مدير الأمن.

وأسفرت الحملة عن ضبط 553 مخالفة مرورية متنوعة شملت فى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة حيث تم فحص (25) قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة مركز شرطة أسوان ، وأسفر عن ضبط (5) حالات إيجابية لتعاطى مخدر حشيش وبانجو وأقراص مخدرة.

كما تم ضبط 4 مراكب توك توك ودراجة بخارية بدون ترخيص، وتحرير 118 مخالفة تجاوز حد السرعة والتصالح الفوري في 64 مخالفة، كما تم تحرير 100 مخالفة غرامة ونش وسحب تراخيص 71 حالة عدم قبول التصالح، إلى جانب تحرير 190 مخالفة متنوعة.

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