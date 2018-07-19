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اقتصاد

هيئة الاستثمار توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة اكسفورد للأعمال

الخميس 19/يوليه/2018 - 11:00 ص
صدى البلد
علياء فوزى
وقعت منى زوبع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مذكرة تفاهم مع مجموعة "اكسفورد" للأعمال (OBG)، والتي تقوم بموجبها الهيئة بالتعاون مع المجموعة كشريك رسمى فى الأبحاث المتعلقة بتقريرها عن مصر لعام 2019.

وخلال مراسم التوقيع، أكدت منى زوبع الرئيس التنفيذى للهيئة، أن الهيئة تتطلع لمزيد من التعاون والعمل قدما مع مجموعة "اكسفورد" للأعمال، واستكمال مسيرة الشراكة معها حول تقريرها عن مصر لعام 2019، كونها تمثل أحد أهم المنصات الاقتصادية التى تٌصدر تقارير عن ممارسات الأعمال بالاقتصادات الناشئة فى المنطقة.

وأضافت زوبع، أن هذا التقرير ستكون له أهمية كبيرة وسيختلف عن غيره من التقارير التى سبق وأعدتها المجموعة عن مصر منذ توقيع أول مذكرة تفاهم بينها وبين الهيئة فى هذا الشأن عام 2011، حيث أنه يأتى فى ظل اهتمام غير مسبوق تولي الحكومة المصرية الملف الاقتصادى، وبعد خطوات كبيرة قطعتها الدولة عن طريق تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، على رأسها قانون الاستثمار الجديد وتطوير منظومة العمل بمراكز خدمات المستثمرين التابعة للهيئة، فضلًا عن الاهتمام الواضح والعملى بجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشارت إلى أن تقرير مجموعة "أكسفورد" للأعمال يعد أداةً ذات أهمية وقيمة كبيرة للكثير من المستثمرين الدوليين، حيث يوفر لهم العديد من المعلومات التى يحتاجونها حول الفرص الناشئة والواعدة فى مختلف قطاعات الاقتصاد المصرى، بما قد يساعدهم فى اتخاذ قرارهم بالاستثمار فى مصر، مؤكدةً : "لذا يسعدنى تجديد شراكتنا مع المجموعة فى هذه المرحلة المهمة من المسيرة التنموية والاستثمارية لمصر".

وبناءً على مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، تلتزم مجموعة "اكسفورد" بالإشارة إلى الهيئة في البيانات الصحفية والمقابلات، وأي مواد مطبوعة تقوم بإعدادها في التقرير كشريك أساسي، والسماح لعدد من العاملين بالهيئة باستخدام المعلومات والبيانات المتاحة بمكتبة المجموعة، وتقديم 250 نسخة من التقرير للهيئة، بينما تلتزم هيئة الاستثمار فى المقابل بأن تجعل التقرير متاحا للوفود الأجنبية والكيانات الرسمية خارج مصر، وأن تعمل على توفير مناخٍ مناسبٍ يسمح لأعضاء فريق المجموعة الذين سيقومون بإعداد التقرير بالقيام بأبحاثهم سواء داخل الهيئة أو داخل الكيانات الأخرى ذات الصلة بالتقرير.

جدير بالذكر أن مجموعة "اكسفورد" للأعمال هى مجموعة استشارية عالمية، تقوم بإعداد ونشر تقارير سنوية حول قطاعات الاستثمار المختلفة بأكثر من 38 دولة، وكذلك فرص الاستثمار المتاحة داخل هذه الدول بواسطة مجموعة من الخبراء والمحللين في الشأن الاقتصادى، كما تُصدر تقارير سنوية فى عدد من المجالات المختلفة كالاقتصاد والتأمين والصناعة والنقل والسياحة والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والتمويل العقارى والزراعة والصحة والتعليم والإعلام.

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