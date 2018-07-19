أمين مجلس الآثار يكشف حقيقة لعنة تابوت الإسكندرية..صور

تفقد الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم موقع التابوت الأثري المكتشف فى الإسكندرية وتمهيد الطرق المحيطة بموقعه لرفعه من باطن الأرض.



وعاين "وزيري"، المعدات المقرر استخدامها لرفع غطاء التابوت المكتشف بالإسكندرية حيث يجب توافر ونش ورافعة لإمكانية رفع الغطاء.



وقال أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إن تابوت الاسكندرية الذى شغل الرأى العام العالمى هو لأحد الكهنة وليس لملك أو إمبراطور وذلك وفقا للحالة البسيطة للمقبرة وعدم وجود نقوش عليه، نافيًا ما يتردد عن أن فتح هذا التابوت سيصيب العالم بلعنة الفراعنة.