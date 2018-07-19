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أخبار البلد

شكري يقدم العزاء لنظيره الياباني في ضحايا الفيضانات

الخميس 19/يوليه/2018 - 11:00 ص
وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري
محمد وديع
أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية أجرى اتصالا هاتفيا صباح اليوم الخميس بنظيره الياباني "تارو كونو"، وذلك لتقديم واجب العزاء في ضحايا الفيضانات، الذين بلغ عددهم نحو 219 شخصا.

وأضاف المتحدث، أن وزير الخارجية أكد خلال الاتصال على خالص التعازي لأسر الضحايا، مؤكدا على وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب اليابان الصديق في مواجهة تلك المحنة، ومنوها بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأشار أبو زيد إلى أن الوزير شكري عبر خلال الاتصال عن اهتمام مصر بتطوير التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات. وقد أعرب وزير خارجية اليابان عن تطلع رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" لإتمام زيارته إلى مصر والالتقاء برئيس الجمهورية في أقرب فرصة ممكنة.

من جانبه، وجه وزير الخارجية الياباني الشكر لنظيره المصري، مؤكدا على عمق العلاقات بين البلدين، وحرص اليابان على تطويرها في كافة المجالات من خلال دعم المشروعات التنموية الكبرى في مصر، فضلا عن دعم برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري الطموح. كما وجه وزير الخارجية الياباني الدعوة للوزير شكري لزيارة طوكيو من أجل استكمال مناقشة سبل تطوير العلاقات بين الجانبين في كافة المجالات إلى آفاق أرحب، بما يرقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.

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