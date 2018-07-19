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حوادث

مصرع طفلة بتصادم ملاكي وتوك توك في المنصورة

الخميس 19/يوليه/2018 - 11:14 ص
اللواء محمد حجي،
اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية
همت الحسينى
شهد طريق المنصورة شربين، اليوم الخميس، حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك أمام قرية بطرة بالمنصورة، ما أدى إلى مصرع طفلة.

وتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بحدوث تصادم علي طريق المنصورة شربين أمام قرية بطره ووجود حالة وفاة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث برئاسة الرائد احمد شبانه رئيس مباحث مركز طلخا لمكان البلاغ وبتين ان الحادث بين السيارة رقم ٣٩٥٧ د ط ج قيادة خالد ر ج ع ٥٠ سنه سائق باتجاه شربين وتوك توك قيادة وائل ا س ٤٢ عاما عامل.

وبالفحص تبين ان سبب الحادث انحراف التوك توك امام السيارة فجاة للمرور من احدي الفتحات ونتج عنه وفاة نجلة قائد التوك توك نجلته ولاء و ا ٦ أعوام وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابه قررت التصريح بالدفن وسلمت لذويها.

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