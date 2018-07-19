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أخبار البلد

بدء المؤتمر الثالث للاتحاد الدولي لعمال المعادن والمناجم.. صور

الخميس 19/يوليه/2018 - 11:18 ص
صدى البلد
محمد غالى
بدأ المؤتمر الثالث للاتحاد الدولي لعمال المعادن والمناجم، تحت عنوان الآفاق المستقبلية لصناعة الصلب في ظل وحدة العمل والمقاومة والنضال ضد الإمبريالية، برعاية النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية.

وعلي رأس الحضور، جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والنائب محمد وهب الله وعبدالرحمن عبدالغني الامين العام بنقابة الصناعات الهندسية واحمد حجاج مستشار وزير القوى العاملة ووبرديب داس مندوب الهند وفالنتينو باشو مندوب بريو وفيرانسيس مندوب البرازيل وبرئاسة المهندس خالد الفقى عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

يقوم المؤتمر على مدى ثلاثة أيام، ويناقش الآفاق المستقبلية لصناعة الصلب بمشاركة الأمين العام للاتحاد العالمى للنقابات ووفود وخبراء هذه الصناعة الاستراتيجية من البرازيل واليونان والهند وأسبانيا وروسيا وألمانيا وباكستان وأوروجواى وبيرو وكولومبيا والكونغو وقبرص والبرتغال وبلجيكا وبنما والبانيا ومقدونيا وأوزباكستان إضافة إلى رؤساء اتحادات وشركات صناعة الصلب فى مصر.
بدء المؤتمر الثالث للاتحاد الدولي لعمال المعادن والمناجم.. صور

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