إبراهيم صلاح يجري جراحة في يده بسبب إصابة التدريبات

قام ابراهيم صلاح، لاعب وسط فريق المقاولون العرب، بإجراء عملية جراحية في يده وذلك بسبب تعرضه للإصابة خلال تدريبات الفريق.



وأدت الإصابة الى تركيب مسامير وشرائح في يد ابراهيم صلاح وذلك بعد قرار من الجهاز الطبي بنادي المقاولون العرب وبعض اخضاعه للفحص الطبي.



كان إبراهيم صلاح قد تعرض للإصابة في يده منذ يومين وبعد إجراء الأشعة نصحه الأطباء بإجراء جراحة في اليد وهو ما استجاب له اللاعب علي الفور.



ومن المنتظر أن يجري إبراهيم صلاح أشعة جديدة بعد أسبوعين للاطمئنان علي حجم الإصابة وتحديد موعد نزوله التدريبات الجماعية لفريق المقاولون.