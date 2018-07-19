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حوادث

ضبط 531 هاربا من أحكام متنوعة بأسوان

الخميس 19/يوليه/2018 - 11:14 ص
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
شاذلى عبد الفتاح
شنت الأجهزة الأمنية بأسوان، حملة تحت إشراف اللواء فتح الله حسنى مدير الأمن لضبط الخارجين على القانون وحائزي المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء، وتنفيذ الأحكام القضائية والقرارات المتنوعة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 531 حكما شمل "97 حبسًا جزئيًا، و24 مستأنفا، و287 غرامة و121 مخالفة، و4 أحكام سرقة تيار كهربائي".

ورسخت هذه الحملات الشعور بالأمن وتعميق الثقة لدى المواطنين فى جهاز الشرطة، وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

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