إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق مطروح إسكندرية الساحلي

أصيب 7 أشخاص بإصابات متنوعة إثر انقلاب سيارة، اليوم الخميس، بالكيلو 220 طريق مطروح إسكندرية الساحلي أمام مدينة الحمام.



وتلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارًا من مستشفى الحمام بوصول 7 مصابين وهم ياسر علاء الدين "27 سنة - كفر الشيخ"، ومحمد أبو العزم "24 سنة - كفر الشيخ"، وعلام عادل "21 سنة - كفر الشيخ"، ومحمد عبد العزيز "27 سنة - كفر الشيخ"، وسعد عمر "20 سنة - كفر الشيخ"، وأيمن صابر "40 سنة - الغربية"، إثر انقلاب سيارة بطريق مطروح إسكندرية الساحلي.



وتحررت المحاضر اللازمة والعرض على النيابة المختصة.