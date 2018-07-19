ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق مطروح إسكندرية الساحلي

الخميس 19/يوليه/2018 - 11:15 ص
صورة أرشيفية - انقلاب
صورة أرشيفية - انقلاب سيارة
ايمن محمود
أصيب 7 أشخاص بإصابات متنوعة إثر انقلاب سيارة، اليوم الخميس، بالكيلو 220 طريق مطروح إسكندرية الساحلي أمام مدينة الحمام.

وتلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارًا من مستشفى الحمام بوصول 7 مصابين وهم ياسر علاء الدين "27 سنة - كفر الشيخ"، ومحمد أبو العزم "24 سنة - كفر الشيخ"، وعلام عادل "21 سنة - كفر الشيخ"، ومحمد عبد العزيز "27 سنة - كفر الشيخ"، وسعد عمر "20 سنة - كفر الشيخ"، وأيمن صابر "40 سنة - الغربية"، إثر انقلاب سيارة بطريق مطروح إسكندرية الساحلي.

وتحررت المحاضر اللازمة والعرض على النيابة المختصة.

ترشيحاتنا

مونديال قطر 2022 في خطر.. الحصار الرباعي العربي يضرب خطة المونديال.. وتنظيم الحمدين يخفض ميزانية البطولة.. الفيفا يدرس قرارا كارثيا بالنسبة للدوحة

تعرف على حقيقة مرض الفنان جميل راتب

تحذيرات من زلزال سيضرب إسرائيل يقتل ويصيب أكثر من 50 ألف شخص

عراك دموي على تربية الأطفال داخل عربة مترو ..شاهد

تعرف على الطريقة الجديدة لدهان السيارات بالشمع.. فيديو وصور

النواب العرب بالكنيست يمزقون قانون الدولة القومية.. ويلقونه في وجه نتنياهو.. فيديو

برشلونة يحدد ثمن التخلي عن سيليسين

حقيقة اللعنة المزعومة للتابوت الأسود بالإسكندرية .. صور

كارثة عنصرية وتطهير عرقي.. تعرف على الصيغة النهائية لقانون القومية الإسرائيلي

تعرف على حكم من ترك سنة الأضحية وهو مستطيع

الصيادلة تشتري أرضاً بـ 82 مليون جنيه لإقامة مشروع عمراني

تامر حسني يقترب من المليون الخامس بـ عيش بشوقك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمين مجلس الآثار يكشف حقيقة لعنة تابوت الإسكندرية..صور

جبل المدورة أيقونة سياحية عمرها 45 مليون عامً.. صور

تكريم نجوم الفن من زمن السبعينيات بأحد فنادق القاهرة

20 صورة من لقاء الحاجة سعدية بـ أسرتها فى مطار القاهرة

الحرائق تلتهم غابات السويد.. صور

فيديو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة والمحافظات.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
قمة مصرية سودانية بالخرطوم يتصدر نشرة أخبار صباح البلد..فيديو
رشا مجدي تكشف سبب الضجة العالمية حول تابوت الإسكندرية الأثري.. فيديو
المرور: إعادة فتح مطلع الدائري من ناحية طريق السويس.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟