المصري: سعداء بالتعادل مع نهضة بركان.. والوضع جيد

قال حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادي المصري، إن الفريق حقق نتيجة إيجابية للغاية بالتعادل مع فريق نهضة بركان المغربي، في دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية، التي أقيمت أمس.



وأضاف "عمار" في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، اليوم الخميس: "واجهنا تحكيما سيئا للغاية خلال المباراة، بجانب أن اللقاء يأتي في بداية الموسم".



وتابع: "الجميع في حالة سعادة بالنتيجة، نظرًا للأجواء الصعبة التي أقيمت فيها المباراة، والآن نحن في مرحلة تجميع نقاط ومن يتأهل للدور التالي أول فريقين".



وذكر أنه "حتى الآن الوضع مطمئن للغاية في المجموعة".



وأوضح أن "الفريق يغادر الآن مدينة السعيدية إلى الدرا البيضاء، وسيبدأ التحرك من الدار البيضاء إلى القاهرة في العاشرة مساءً".