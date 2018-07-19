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أخبار العالم

ماليزيا تؤسس فريق لمراقبة تطورات النزاع التجاري بين أمريكا والصين

الخميس 19/يوليه/2018 - 11:11 ص
صدى البلد
أ ش أ
أسست وزارة التجارة الدولية والصناعة الماليزية فريق عمل يهدف إلى مراقبة وتقييم تطورات النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

جاء ذلك في بيان صدر من الوزارة، وفقا لوكالة الأنباء الماليزية "برناما".

وذكر البيان أن فريق العمل سيركز أيضا على رسم استراتيجيات لتقليص تداعيات الحمائية التجارية، على أن يكون محورًا للمعنيين
بالأمر الذين يريدون إبداء وجهات نظرهم.
وأضاف البيان: "ومن المحبذ أن تتواصل الشركات العاملة في ماليزيا مع الفريق المعني إن واجهت أي تحديات بسبب التوترات التجارية المستمرة".
وبدأ النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين في يناير الماضي عندما فرضت الولايات المتحدة إجراءات الحمائية التجارية على الألواح الشمسية والغسالات، ثم تصاعدت حدة التوتر عندما فرضت واشنطن ضريبة إضافية على واردات الألومنيوم والصلب لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

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