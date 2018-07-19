المصري: جمعة لن يرحل .. وسنتعاقد مع ثنائي جديد قبل الدوري

قال حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادي المصري، إن الفريق في طريقه لضم ثنائي جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وقبل انطلاق مسابقة الدوري.



وأضاف عمار في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "سنحتاج لضم ظهير أيسر وظهير أيمن قبل الموسم الجديد، وذلك بالتنسيق مع حسام حسن، المدير الفني للفريق".



وعن رحيل أحمد جمعة، مهاجم الفريق، قال: "جمعة لن يرحل عن المصري في الانتقالات الصيفية وسيظل مع المصري في الموسم الجديد".