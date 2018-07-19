اير آسيا بصدد تأكيد وزيادة طلبية طائرات ايه330-نيو

تفيد مصادر أن اير آسيا الماليزية بصدد تأكيد وزيادة حجم طلبية لشراء طائرات ايه330-نيو الطويلة المدى، لتمنح شركة صناعة الطائرات الأوروبية ايرباص دفعة إيجابية في اللحظات الأخيرة لمعرض فارنبورو الجوي اليوم الخميس.



وقالت المصادر المطلعة إن من المتوقع أن يعلن توني فرناندز المؤسس المشارك لشركة اير آسيا في وقت لاحق اليوم تأكيد طلبية لعدد 66 طائرة إلى جانب طلبية إضافية لنحو 30 طائرة ايه330-نيو.



وقالت مصادر أخرى إن الشركة صاحبة طلبية العشر طائرات ايه320-نيو التي أعلنتها ايرباص في وقت سابق اليوم هي شركة خطوط طيران السعودية الخليجية.