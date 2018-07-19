المصري يصر على خوض مواجهات الدوري علي ملعب بورسعيد

قال حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري، إن النادي أعلن رفضه القاطع لفكرة عدم خوض الفريق مبارياته في الموسم الجديد على ملعبه ببورسعيد.



وأضاف في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "رفضنا بشكل تام فكرة عدم اللعب على ستاد بورسعيد، هذا الأمر ليس عدلا".



وأردف: "الآن نحن أمامنا حلين، الأول هو مواجهة كل الفريق على ذهاب وعودة على ملعبنا وعلى ملعبهم باستثناء مواجهتي الأهلي والزمالك تقام في برج العرب".



وأكمل: "الحل الثاني هو أن نلعب المباريات جميعها على ستاد برج العرب، على أن يتحمل اتحاد الكرة تكاليف المباريات معنا".