رئيس نبروه يكشف تفاصيل جديدة في أزمة عبد الله بكري

قال أحمد المسيري، رئيس نادي نبروة، إن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، يتبع الطرق الخلفية في عملية بيع عبد الله بكري، مدافع الفريق السابق، لحرمان نادي نبروه من حقه في نسبة إعادة بيع اللاعب.





وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "قمنا ببيع بكري لسموحة في الموسم الماضي مقابل 250 ألف جنيه، مع بند بأحقية نبروه في الحصول على 30% حال قيام سموحة بإعادة بيع اللاعب مرة أخرى".





وأردف: "سموحة قام بإعارة بكري إلى فريق الباطن السعودي مقابل 250 ألف دولار مع وجود بند في العقد يقضي بأحقية النادي السعودي في شراء اللاعب مقابل مليون و450 ألف دولار، وهو ما قام الفريق السعودي بتفعيله".





وأكمل: "رئيس سموحة قام بالتفاوض مع النادي السعودي وتغيير عقود الصفقة بأن تكون قيمة الإعارة هى مليون و450 ألف دولار والبيع 250 ألف دولار، من أجل حرمان فريق نبروه من حقه الطبيعي في الصفقة".





وأردف: "عامر أرسل إلينا خطابًا يؤكد حصولنا على 75 ألف دولار من بيع اللاعب وهو أمر مرفوض تمامًا، ولن نسكت على حقنا، سنواصل معه حتى النهاية ونملك كل المستندات التي تؤكد صحة موقفنا".





وأوضح: "عبد الله بكري وقع على العقود الجديدة والقديمة مع الباطن، وأبلغني بهذا الأمر وأكد على استعداده للإدلاء بشهادته أمام اتحاد الكرة أو اللجنة الأوليمبية لإثبات أحقية نبروه في نسبة البيع الحقيقية".



