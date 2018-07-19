وفاء عامر مهاجمة وليد فواز: عيب ومفيش احترام!

شنت الفنانة وفاء عامر، هجوما حادا على وليد فواز بعد إعلانه الطلاق من الفنانة مي سليم بطريقة وصفتها وفاء بغير اللائقة وبأنها تتضمن تشهير بها.



وردت وفاء على ما كتبه وليد قائلة: "ميصحش عيب شيل البوست ده لأنه اساءة لك قبلها.. مفيش نصيب يبقى فيه زمالة واحترام ... البنت اشتغلت معايا في جبل الحلال.. بنت زي الفل وكل حد شتم عليها سلف ودين".



وكان وليد فواز كتب: "قدر الله ماشاء فعل ..اللي حصل النهاردة ده تصحيح لوضع كان من الاساس غلط والحمد لله أنه تم دلوقتي مش بعد كده".



وتابع : "ورغم أن كتير افتكروا اني اتسرعت في اعلان الخبر على السوشيال ميديا .. إلا أني اتعودت اكون واضحا مع نفسي وجمهوري اللي طلبت منه الدعاء بعد الضغط علي من قبل البعض وتصدير كم كبير من المشاكل، ولدرجة وصلت للتشهير بيا لاصرارى علي الطلاق".



وأضاف: "انا بعترف فعلا اني اتسرعت في الجواز وافتكرت للحظة أن الحب كاف لكن في الحقيقة الحب مختلف تماما عن الواقع".