مدبولى: تنفيذ 4704 وحدات سكن مصر بالمنصورة الجديدة

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار تنفيذ ٤٧٠٤ وحدات (١٩٦ عمارة)، بمشروع "سكن مصر"، بمدينة المنصورة الجديدة، ويتم حاليا تنفيذ أعمال التشطيبات لـ1632 وحدة (68 عمارة) بالمشروع، كما يجرى تنفيذ ١١٢٣٢ وحدة (٤٦٨ عمارة) بمشروع "دار مصر"، وبلغت نسبة الإنجاز 20 %، وتنفيذ 1392 وحدة سكنية (58 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعي المتميز.



وقام المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، يرافقه المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بزيارة لتفقد المشروعات المختلفة المنفذة بالمدينة.



وأوضح عباس أنه يجرى تنفيذ أعمال الحفر لـ110 فيلات، وأعمال الإحلال لـ20 فيلا، وأعمال صب الخرسانة العادية لـ12 فيلا، مشيرا إلى أن إجمالى الفيلات المقرر تنفيذها بالمرحلة الأولى، 1180 فيلا، توفر 2134 وحدة، وتتنوع الفيلات ما بين 665 فيلا كلاسيك (299 فيلا منفصلة - 82 فيلا متصلة - 284 فيلا شبة متصلة)، و515 فيلا مودرن (230 فيلا منفصلة - 70 فيلا متصلة - 214 فيلا شبة متصلة)، وتقوم شركة المقاولون العرب بتنفيذ عدد 124 فيلا تم بدء الحفر والإحلال منذ تسعة أيام وجار التجهيز لصب سقف الدور الأرضى.



وقال المهندس علاء عبد العزيز إنه تم الانتهاء من تنفيذ 120 مترًا من المرحلة الأولى بطول ٨٠٠ متر، وبعرض يتراوح من 40 - 90 مترًا، من الجهة الشرقية، بكورنيش مدينة المنصورة الجديدة، المطل على البحر الأبيض المتوسط، والذى تنفذه شركة المقاولون العرب، ويجرى تنفيذ أعمال التشطب بـ3 كافيتريات، موضحًا أن الكورنيش يضم "ممشى، وكافيتريات، وبرجولات، ومقاعد، وحارة دراجات، وملاعب، ومناطق للقراءة والإنترنت، ومناطق ألعاب اطفال، وغيرها".



وقال المهندس محمد السيد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة: "تم البدء فى أعمال الجسات لتنفيذ 12 برجًا من إجمالى 30 برجًا من المقرر تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة".



وأوضح المهندس حسام الريفى، عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أن الشركة تتولى تنفيذ 6 أبراج منها، وتم الانتهاء من عمل الجسات لـ 3 أبراج ويجرى عمل جسات لـ 3 أبراج أخرى.



وقال الريفى إن الشركة تقوم بتنفيذ مبنى الجامعة وتم الانتهاء من أعمال الجسات لـ 7 مبانٍ لكليات مختلفة، كما يجرى العمل فى إنشاء أسوار الجامعة.



وقال المهندس محمد السيد مصطفى رجب: "تم الانتهاء من تخطيط الطرق الخاصة بالمرحلة الأولى للمدينة، وبلغت نسبة تنفيذ أعمال الطرق (فرمة) بطول 44 كيلومترا، 50%، وتم اعتماد المخطط العام لشبكة الصرف الصحى، وشبكتى المياه والرى، وشبكة المطر، وتم إسناد أعمال المرافق للجزء الشرقى من المرحلة الأولى بمساحة 1000 فدان لشركة المقاولون العرب بقيمة تقديرية 1.06 مليار جنيه، والجزء الغربي بمساحة 1063 فدانا لشركة كونكورد".



تجدر الإشارة إلى أنه سبق صدور القرار الجمهورى رقم 378 لسنة 2017، بإعادة تخصيص مساحة 5104.46 فدان، تعادل 21442004 م2، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد (مدينة المنصورة الجديدة)، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى من المدينة 2063 فدانًا.