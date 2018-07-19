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رياضة

جهاد جريشة يكشف موقفه من العرض الصيني

الخميس 19/يوليه/2018 - 11:09 ص
صدى البلد
منتصر الرفاعى
قال جهاد جريشة، الحكم الدولي، إن العرض الذي قدم له لإدارة بعض المباريات في الدوري الصيني خلال الموسم الجديد لم يكن رسميا ولكن جاء بعد اتصالات ودية.

وأضاف جريشة، في تصريحات لبرنامج "ستاد الهدف" عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "أفضل مواصلة مشواري في دوري أبطال أفريقيا وكأس الأمم الأفريقية واستكمال الدورات التدريبية في الاتحاد الدولي".

وتابع: "حلمي هو المشاركة في كأس العالم 2022 وذلك لن يتم إلا من خلال إدارة المباريات في البطولات الأفريقية".

وأكد: "كأس العالم أهم بالنسبة لي من الاحتراف، لو سيمنعني الاحتراف من الظهور في مونديال 2022 لكن أقبل العرض الصيني".

وأوضح: "هناك تجربة للحكم مارك كلايتنبرج، الذي قبل عرضا من الاتحاد السعودي لإدارة المباريات هناك وتولي رئاسة لجنة الحكام، وتم استبعاده من الظهور في مونديال روسيا، لعدم إدارته لمباريات دوري أبطال أوروبا".

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