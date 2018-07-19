مقدونيا تكشف عن سؤال الاستفتاء الخاص بتغيير الاسم

كشف رئيس وزراء مقدونيا زوران زاييف عن السؤال الذي سيتم طرحه في الاستفتاء الخاص بتغيير اسم مقدونيا وفقا للاتفاق المبرم مع اليونان.





وقال زاييف -في تصريح أدلى به عقب اجتماعه مع قادة الأحزاب السياسية حسبما ذكرت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية اليوم الخميس- إن السؤال الذي سيتم طرحه سيكون "هل تؤيد العضوية في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي بقبول الاتفاق بين جمهورية مقدونيا وجمهورية اليونان؟" .





وأضاف زاييف: "الاستفتاء سيكون استشاريًا.. إلا أن إرادة الشعب ستكون نهائية بالنسبة لجميع الأحزاب السياسية".



