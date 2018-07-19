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رياضة

جهاد جريشة: لم أحصل على أي مكافآت من اتحاد الكرة بعد المونديال

الخميس 19/يوليه/2018 - 11:11 ص
صدى البلد
منتصر الرفاعى
قال جهاد جريشة، الحكم الدولي، إنه خضع لكافة الاختبارات الدولية مع لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قبل كأس العالم 2018 بروسيا.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "فؤجئت أثناء قضاء أجازتي مع أسرتي باتصال من لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة يطالبونني بالحضور للخضوع للاختبارات ووافقت على الفور وقمت بالعودة للتدريبات".

وأردف: "أرسلت خطاب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الإفريقي (كاف) لإخطارهم بخضوعي للاختبار مع لجنة الحكام".

وأشار إلى أنه لم يتقاض من اتحاد الكرة أي مكافآت عقب مشاركته في المونديال، لافتا إلى أن المكافآة الوحيدة التي حصل عليها كانت 25 ألف جنيه قبل المونديال.

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