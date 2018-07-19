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حوادث

مصرع 3 سيدات وسائق وإصابة آخر بحادث انقلاب سيارة بترعة برشيد

الخميس 19/يوليه/2018 - 11:18 ص
صورة أرشيفية - انقلاب
صورة أرشيفية - انقلاب سيارة فى ترعة
جمالات الدمنهورى
تمكّنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال جثث 3 سيدات وسائق من ترعة ديبى بمركز رشيد بعد وقوع حادث انقلاب سيارة بالترعة المشار إليها مما أدى إلى إصابة شخص آخر وتم رفع السيارة من المجرى المائى ونقل الجثث والمصاب للمستشفى العام.

تلقى اللواء علاء عبد الفتاح مدير امن البحيرة بلاغا من مركز شرطة رشيد يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ومحتجزين بترعة ديبي بطريق رشيد بإدفينا "فرعي" أمام قرية ديبي بدائرة المركز وإنتقلت القيادات الأمنيه وقوات الإنقاذ النهري وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي كفر الشيخ قيادة "م ع ال 22 سنة طالب ومقيم قرية أبودنيا – مطوبس بكفر الشيخ بالطريق المشار إليه واختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى لانحرافها وانقلابها بمياه الترعة المشار إليها.

أسفر الحادث، عن وفــاة قائد السيارة وكل من : س ح أ 22 سنة ربة منزل، و د ال ال 22 سنة ربة منزل، وع ط أ25 سنة ربة منزل جميعهم مقيمين قرية أبودنيا – مطوبس بكفر الشيخ وإصابة المدعو "ح ال ال 30 سنة "ومقيم بذات الناحية "هبوط بالدورة الدموية"، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثث المتوفين ورفع السيارة من المجرى المائي.

وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى رشيد العام عدا الجثة الثالثة لمشرحة مستشفى الفخراني التخصصي بإدفينا والمصاب لذات المستشفى للعلاج ، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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