رئيس مجلس الشوري السعودي يصل القاهرة 

وصل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم "الخميس" عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي، في زيارة لمصر يشارك خلالها في الجلسة الطارئة لرؤساء المجلس والبرلمانات العربية المقرره لها يوم السبت، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس الاتحاد بمقر مجلس النواب .



وتم إنهاء إجراءات وصول، رئيس مجلس الشوري السعودي، على متن طائرة خاصة قادمة من السعودية، حيث كان في استقباله بصالة 4 بمطار القاهرة، اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب.



يأتى الاجتماع بناء على طلب دولة الكويت وعدد من الدول العربية لبحث تداعيات قضية القدس فى ضوء الممارسات الإسرائيلية والمستجدات الاخيرة فى القضية الفلسطينية.



ومن المتوقع أن يقيم الدكتور على عبد العال، مأدبة غذاء على شرف رؤساء البرلمانات والوفود العربية المشاركة في الاجتماعات في البهو الفرعوني بمقر المجلس.



وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب المصرى قد تسلم فى الخامس من أبريل الماضى، رئاسة الاتحاد البرلماني العربي، رسميا، لمدة عام، وذلك خلفًا لنظيره المغربي حبيب المالكى.