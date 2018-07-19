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محافظات

حملة لإزالة التعديات على أملاك الري والزراعة في قليوب.. صور

الخميس 19/يوليه/2018 - 11:14 ص
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إبراهيم الهواري
شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة قليوب برئاسة الدكتورة عزيزة السيد، رئيس المدينة، بالتنسيق مع قوات الشرطة حملة موسعة لإزالة التعديات على أملاك الري والأراضي الزراعية. 

وقالت رئيس المدينة، في بيان، إن الحملة استهدفت أملاك الري بقرية بلقس، وأزيلت التعديات على مساحة 2222 مترًا، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 9 حالات وحالة إزالة فورية تعد علي أملاك الدولة بقرية بلقس، واتخذت جميع الإجراءات القانونية نحو المخالفين.

وأشارت إلى أنه جرى أيضًا تنفيذ حملة لإزالة التعديات بعزبة حشيش أم بيومي (ميت حلفا) وأسفرت الحملة عن إزالة 5 حالات مسلحات تعدٍ على أراضٍ زراعية، واتخذت الإجراءات القانونية نحو المخالفين.
حملة لإزالة التعديات على أملاك الري والزراعة في قليوب.. صور
حملة لإزالة التعديات على أملاك الري والزراعة في قليوب.. صور
حملة لإزالة التعديات على أملاك الري والزراعة في قليوب.. صور

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