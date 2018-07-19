حملة لإزالة التعديات على أملاك الري والزراعة في قليوب.. صور

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة قليوب برئاسة الدكتورة عزيزة السيد، رئيس المدينة، بالتنسيق مع قوات الشرطة حملة موسعة لإزالة التعديات على أملاك الري والأراضي الزراعية.





وقالت رئيس المدينة، في بيان، إن الحملة استهدفت أملاك الري بقرية بلقس، وأزيلت التعديات على مساحة 2222 مترًا، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 9 حالات وحالة إزالة فورية تعد علي أملاك الدولة بقرية بلقس، واتخذت جميع الإجراءات القانونية نحو المخالفين.



