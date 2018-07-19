سيفيرستال الروسية تعلق إمداد إيران بالصلب في 2018

قالت متحدثة باسم منتج الصلب الروسي سيفيرستال لرويترز اليوم الخميس إن الشركة علقت إمدادات الصلب لإيران هذا العام.



وأضافت أن إمدادات الصلب لإيران كانت "ضئيلة" قبل تعليقها. ولم تذكر تفاصيل أخرى.



كان تجار صلب أبلغوا رويترز هذا الأسبوع أن سيفيرستال وإم.إم.كيه ومصنع أرسيلور ميتال في تيميرتاو بقازاخستان يقلصون صادرات لفائف الصلب المدرفل على الساخن إلى إيران بسبب إعادة فرض العقوبات الأمريكية.